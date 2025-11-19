В поселках Гадрут, Сос и Гырмызы Базар реализуются инфраструктурные проекты в рамках масштабных строительно-восстановительных работ.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом сообщил журналистам заместитель специального представителя президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эльдар Сеидов.

Он подчеркнул, что в настоящее время в поселке Гадрут уже 10 домов сданы в эксплуатацию и проводится их заселение, также завершено восстановление водохранилища и водопроводной сети: "На данной территории начали работать рестораны и рынки. Продолжается восстановление здания гостиницы. Кроме того, реализуются инфраструктурные проекты по электро- и газоснабжению, а также в других направлениях".

Э. Сеидов отметил, что в поселке Гырмызы Базар реализуются инфраструктурные проекты по всем направлениям.

"Масштабная работа также проделана в поселке Сос. На сегодняшний день сюда переехали 19 семей в составе 78 человек. В Сосе начал работу ряд объектов общепита, поэтапно реализуются и другие проекты", - подытожил Сеидов.