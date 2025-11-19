İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Eldar Seyidov: Hadrut, Sos və Qırmızı Bazarda infrastruktur layihələri həyata keçirilir

    İnfrastruktur
    • 19 noyabr, 2025
    • 17:49
    Eldar Seyidov: Hadrut, Sos və Qırmızı Bazarda infrastruktur layihələri həyata keçirilir

    Hadrut, Sos və Qırmızı Bazar qəsəbələrində infrastruktur layihələri həyata keçirilir.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəsinin müavini Eldar Seyidov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, Hadrut, Qırmızı Bazar və Sos yaşayış məntəqələrində genişmiqyaslı bərpa, quruculuq və abadlıq işlərinin davam etdirildiyini vurğulayıb:

    "Hazırda Hadrut qəsəbəsində istismara verilən 10 evdə artıq məskunlaşma var. Eyni zamanda, Hadrutda su anbarı ilə su şəbəkəsinin bərpası artıq başa çatdırılıb. Ərazidə restoranlar, marketlər fəaliyyətə başlayıb. Həmçinin otel binasının bərpası davam etdirilir. Bundan başqa, elektrik, qaz təchizatı və digər istiqamətlərdə infrastruktur layihələri icra edilir".

    E.Seyidov Qırmızı Bazar qəsəbəsində bütün sahələr üzrə infrastruktur layihələrinin həyata keçirildiyini qeyd edib:

    "Həmçinin Sos kəndində də miqyaslı işlər görülüb. Bu günə kimi Sosa 78 nəfərdən ibarət 19 ailə köçüb. Bir sıra iaşə obyektlərinin fəaliyyətə başladığı Sosda layihələr mərhələli şəkildə həyata keçirilir".

    Xocavənd infrastruktur layihə

    Son xəbərlər

    18:23

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib

    Komanda
    18:16

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilib

    Komanda
    18:15
    Foto

    Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    18:14
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    18:04

    FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq

    Futbol
    18:03

    ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    17:53

    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    17:53

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 14 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    17:52

    Ankarada Ərdoğanla Zelenskinin görüşü başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti