В поезде на станции метро "Халглар достлугу" возникла техническая неисправность
Инфраструктура
- 22 сентября, 2025
- 17:46
На станции "Халглар достлугу" Бакинского метрополитена произошла техническая неисправность в одном из поездов.
Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", в результате движение поездов задержалось на 7 минут сверх установленного интервала.
Неисправный состав направили в электродепо "Нариманов", после чего на линию был выпущен резервный поезд.
Отмечается, что интервал движения удалось восстановить в короткие сроки.
Последние новости
18:50
Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утвержденияИнфраструктура
18:48
Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридораВ регионе
18:47
Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречиВнешняя политика
18:43
Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиямиФормула 1
18:40
Эрдоган призвал мировое сообщество признать ПалестинуВ регионе
18:39
ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спросЭнергетика
18:36
Фото
Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в КазахстанеВ регионе
18:31
Лю Чарльз Яншен: Азербайджан должен иметь свою стратегию в производстве солнечных панелейЭнергетика
18:28