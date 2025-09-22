В поезде на станции метро "Халглар достлугу" возникла техническая неисправность

На станции "Халглар достлугу" Бакинского метрополитена произошла техническая неисправность в одном из поездов.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", в результате движение поездов задержалось на 7 минут сверх установленного интервала.

Неисправный состав направили в электродепо "Нариманов", после чего на линию был выпущен резервный поезд.

Отмечается, что интервал движения удалось восстановить в короткие сроки.