İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Metronun "Xalqlar dostluğu" stansiyasında qatarda texniki nasazlıq yaranıb

    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2025
    • 17:32
    Metronun Xalqlar dostluğu stansiyasında qatarda texniki nasazlıq yaranıb

    Bakı metrosunun "Xalqlar dostluğu" stansiyasında qatarlardan birində texniki nasazlıq yaranıb.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu səbəbdən iki qatar arasında intervaldan əlavə 7 dəqiqəlik yubanma qeydə alınıb. Qatar operativ şəkildə "Nərimanov" elektrik deposuna yola salınıb və xəttə ehtiyat qatar buraxılıb.

    Yalnız iki qatar arasında yaranmış bu interval fərqinin bərpası məqsədilə əlavə tədbirlər görülüb, qısa müddət ərzində interval bərpa olunub.

    В поезде на станции метро "Халглар достлугу" возникла техническая неисправность

    Son xəbərlər

    18:49

    HƏMAS Trampa Qəzzada 60 günlük atəşkəsin təminatçısı olmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    18:43

    Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    18:38

    Anar Quliyev: "Azərbaycanda 10 şəhərin baş planı təsdiq mərhələsindədir"

    İnfrastruktur
    18:35

    Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:32
    Foto

    Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib

    Fərdi
    18:30

    Nazir: "Bu günə qədər BTC ilə 540 milyon ton Azərbaycan nefti ixrac edilib"

    Energetika
    18:29

    Ərdoğan dünya dövlətlərini Fələstini tanımağa çağırıb

    Region
    18:25

    Muğanın pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti