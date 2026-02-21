В одном городе и двух районах НАР построят оросительные и коллекторно-дренажные сети
Инфраструктура
- 21 февраля, 2026
- 12:39
Будут подготовлены технико-экономические обоснования строительства замкнутых оросительных и коллекторно-дренажных сетей в селах Бёюкдюз и Хок Кянгярлинского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Report, это отражено в "Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.
Кроме того, будут подготовлены технико-экономические обоснования строительства коллекторно-дренажных сетей в селах Гараханбейли и Тумбул города Нахчывана, а также в селах Пюсьян, Тумаслы и Ханлыглар Шарурского района.
