В одном городе и двух районах НАР построят оросительные и коллекторно-дренажные сети

Будут подготовлены технико-экономические обоснования строительства замкнутых оросительных и коллекторно-дренажных сетей в селах Бёюкдюз и Хок Кянгярлинского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Кроме того, будут подготовлены технико-экономические обоснования строительства коллекторно-дренажных сетей в селах Гараханбейли и Тумбул города Нахчывана, а также в селах Пюсьян, Тумаслы и Ханлыглар Шарурского района.