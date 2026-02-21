Naxçıvanda bir şəhər və iki rayonda suvarma ilə kollektor-drenaj şəbəkələri tikiləcək
İnfrastruktur
- 21 fevral, 2026
- 12:13
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Böyükdüz və Xok kəndləri ərazisində qapalı suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələri tikintisinin texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Naxçıvan Muxtar Respublikasında su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda öz əksini tapıb.
Bundan başqa, Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli və Tumbul kəndlərinin ərazisində, həmçinin, Şərur rayonunun Püsyan, Tumaslı və Xanlıqlar kəndlərinin ərazisində də kollektor-drenaj şəbəkələri tikintisinin texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanacaq.
Son xəbərlər
12:32
Bazar günü Azərbaycanda arabir yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:32
Naxçıvanı su ilə təmin edən hidrotexniki qurğular yenidən qurulacaqİnfrastruktur
12:27
Naxçıvanda beş rayonda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələri qurulacaqİnfrastruktur
12:13
Naxçıvanda bir şəhər və iki rayonda suvarma ilə kollektor-drenaj şəbəkələri tikiləcəkİnfrastruktur
12:05
Azərbaycan Badminton Federasiyasında baş katib vəzifəsinə yeni təyinat olubFərdi
12:01
Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Tədbirlər Planı təsdiqlənib - CƏDVƏLİnfrastruktur
12:00
Ukrayna Aİ-yə zədələnmiş "Drujba" neft kəmərinin əvəzinə "Odessa-Brodı" kəmərini təklif edirEnergetika
11:50
Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxsinin həbs müddəti uzadılıbHadisə
11:49