    Naxçıvanda bir şəhər və iki rayonda suvarma ilə kollektor-drenaj şəbəkələri tikiləcək

    İnfrastruktur
    • 21 fevral, 2026
    • 12:13
    Naxçıvanda bir şəhər və iki rayonda suvarma ilə kollektor-drenaj şəbəkələri tikiləcək

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Böyükdüz və Xok kəndləri ərazisində qapalı suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələri tikintisinin texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Naxçıvan Muxtar Respublikasında su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda öz əksini tapıb.

    Bundan başqa, Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli və Tumbul kəndlərinin ərazisində, həmçinin, Şərur rayonunun Püsyan, Tumaslı və Xanlıqlar kəndlərinin ərazisində də kollektor-drenaj şəbəkələri tikintisinin texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanacaq.

