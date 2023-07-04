В Нефтчале улучшаются услуги водоснабжения и канализации

В соответствии с государственной программой социально-экономического развития регионов, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым, в городе Нефтчала продолжается строительство распределительных сетей с целью улучшения доступа населения к услугам водоснабж

В соответствии с государственной программой социально-экономического развития регионов, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым, в городе Нефтчала продолжается строительство распределительных сетей с целью улучшения доступа населения к услугам водоснабжения и канализации.

Об этом Report сообщили в ОАО ”Азерсу", принадлежащем Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Сообщается, что в рамках проекта, реализуемого агентством, в городе близится к завершению реконструкция сети питьевой воды. В поселке Банкя района также создается централизованная сеть питьевой воды.

Отметим, что в целях улучшения питьевого водоснабжения города Нефтчала и ряда сел района в 2020 году были построены магистральный водопровод протяженностью 40 км и водохранилище объемом 7 500 кубометров возле города Сальян.