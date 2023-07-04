О нас

В Нефтчале улучшаются услуги водоснабжения и канализации

В Нефтчале улучшаются услуги водоснабжения и канализации В соответствии с государственной программой социально-экономического развития регионов, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым, в городе Нефтчала продолжается строительство распределительных сетей с целью улучшения доступа населения к услугам водоснабж
Инфраструктура
4 июля 2023 г. 15:46
В Нефтчале улучшаются услуги водоснабжения и канализации

В соответствии с государственной программой социально-экономического развития регионов, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым, в городе Нефтчала продолжается строительство распределительных сетей с целью улучшения доступа населения к услугам водоснабжения и канализации.

Об этом Report сообщили в ОАО ”Азерсу", принадлежащем Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Сообщается, что в рамках проекта, реализуемого агентством, в городе близится к завершению реконструкция сети питьевой воды. В поселке Банкя района также создается централизованная сеть питьевой воды.

Отметим, что в целях улучшения питьевого водоснабжения города Нефтчала и ряда сел района в 2020 году были построены магистральный водопровод протяженностью 40 км и водохранилище объемом 7 500 кубометров возле города Сальян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalanın içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri yaxşılaşdırılır

Другие новости из категории

Российская авиакомпания запускает рейсы из Баку в Саратов
Российская авиакомпания запускает рейсы из Баку в Саратов
4 июля 2023 г. 16:48
Учреждения ГААД в зоне землетрясения перешли на усиленный режим работы
Учреждения ГААД в зоне землетрясения перешли на усиленный режим работы
4 июля 2023 г. 11:15
Землетрясение в Азербайджане не нанесло урон железнодорожной инфраструктуре
Землетрясение в Азербайджане не нанесло урон железнодорожной инфраструктуре
4 июля 2023 г. 10:00
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 июля 2023 г. 08:22
АЖД: в расписании поездов возможны отклонения
АЖД: в расписании поездов возможны отклонения
4 июля 2023 г. 07:05
В праздничные дни по междугородним и межрайонным маршрутам было перевезено более 70 тысяч пассажиров
В праздничные дни по междугородним и межрайонным маршрутам было перевезено более 70 тысяч пассажиров
3 июля 2023 г. 14:07
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
3 июля 2023 г. 08:21
АЖД приостанавливает продажу бумажных билетов на Абшеронской железнодорожной линии
АЖД приостанавливает продажу бумажных билетов на Абшеронской железнодорожной линии
1 июля 2023 г. 17:31
Назначен дополнительный поезд на маршрут Баку-Сабунчу-Баку
Назначен дополнительный поезд на маршрут Баку-Сабунчу-Баку
1 июля 2023 г. 12:59
Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков
Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков
1 июля 2023 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi