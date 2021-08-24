О нас
Report Georgia
Аудио новости

На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 

На проспекте Гейдара Алиева начался пожар  В настоящее время на проспекте Гейдара Алиева наблюдается плотность движения транспортных средств в направлении станции метро "Кероглу".
Инфраструктура
24 августа 2021 г. 15:03
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
0 : 00
0 : 00

В настоящее время на проспекте Гейдара Алиева наблюдается плотность движения транспортных средств в направлении станции метро "Кероглу".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

По информации, причиной затора стал пожар на обочине дороги.

Как сообщили Report в МЧС, на горячую линию 112 поступила информация о пожаре на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе города Баку.

На месте происшествия находятся подразделения пожарной охраны государственной противопожарной службы.

По предварительной информации, горит облицовочный материал ограждения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev prospektində yanğın baş verib

Самое читаемое

Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств
18 августа 2021 г. 07:05
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
19 августа 2021 г. 15:20
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Карабах одержал победу над Абердином
Фото"Карабах" одержал победу над "Абердином"
19 августа 2021 г. 22:05
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
20 августа 2021 г. 11:59
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi