На проспекте Гейдара Алиева начался пожар

В настоящее время на проспекте Гейдара Алиева наблюдается плотность движения транспортных средств в направлении станции метро "Кероглу".

В настоящее время на проспекте Гейдара Алиева наблюдается плотность движения транспортных средств в направлении станции метро "Кероглу".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

По информации, причиной затора стал пожар на обочине дороги.

Как сообщили Report в МЧС, на горячую линию 112 поступила информация о пожаре на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе города Баку.

На месте происшествия находятся подразделения пожарной охраны государственной противопожарной службы.

По предварительной информации, горит облицовочный материал ограждения.