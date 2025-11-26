Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В Найроби завершилась 3-я сессия Исполнительного совета UN-Habitat

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 16:13
    В Найроби завершилась 3-я сессия Исполнительного совета UN-Habitat

    Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальным координатором 13-ой сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) Анаром Гулиевым приняла участие в III сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), состоявшейся в городе Найроби (Кения).

    Как передает Report, в рамках двухдневного мероприятия был организован брифинг для делегаций и руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Кении. На встрече, в которой приняли участие более 200 делегатов, была представлена подробная информация о сути WUF13, подготовительном процессе, инициативах, запланированных мероприятиях и активности, а также о возможностях участия и сотрудничества. Форум пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года.

    Выступая на брифинге, Анар Гулиев подчеркнул, что тема WUF13 - "Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты" - отражает глобальную повестку и направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Он отметил значимость участия Азербайджана в этих процессах и сообщил, что впервые в истории Форума будет организована Встреча лидеров с участием глав государств и правительств.

    Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах выразила благодарность Правительству Азербайджана за активную подготовку к Форуму, высоко оценив преданность нашей страны глобальной городской повестке и её последовательные усилия. Она отметила, что WUF13 станет ключевым этапом для обновления обязательств всех партнёров по обеспечению достойного жилья для каждого.

    После брифинга состоялаcь встреча с представителями СМИ, в ходе которой были даны ответы на вопросы о подготовке к WUF13.

    В рамках повестки сессии была заслушана презентация руководителя азербайджанской делегации Анара Гулиева, сделанная от имени Азербайджана и Сомали - стран, избранных в октябре сопредседателями Межправительственной рабочей группы Ассамблеи UN-Habitat по резолюции "Достойное жильё для всех" на период 2025–2026 годов. В выступлении были представлены планы дальнейшего продвижения работы в рамках сопредседательства.

    Также от имени Азербайджана, принимающей страны WUF13, был организован официальный прием для участвующих делегаций и руководителей дипломатического корпуса. В ходе сессии Анар Гулиев провёл ряд обсуждений с руководителями делегаций разных стран.

    В течение двух дней участники посетили промостенд WUF13, установленный в штаб-квартире UN-Habitat и вызвавший большой интерес гостей.

    Следует отметить, что в мероприятиях приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кении и Конго (Браззавиль), Постоянный представитель при UN-Habitat в Найроби Султан Гаджиев, а также представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел и Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре.

    WUF13 градостроительство Госкомитет по градостроительству и архитектуре UN-HABITAT ООН Кения
    Фото
    Nayrobidə keçirilən "UN-Habitat"ın İcraiyyə Şurasının 3-cü sessiyası yekunlaşıb
    Фото
    3rd session of UN-Habitat Executive Board concludes in Nairobi

    Последние новости

    17:38

    На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человек

    Другие страны
    17:29

    Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютера

    ИКТ
    17:28

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози

    Другие страны
    17:25

    Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащиты

    ИКТ
    17:22

    Вильнюсский аэропорт закрыт из-за выкатившегося самолета

    Другие страны
    17:21

    Узбекистан и ЕС нацелены на усиление стратегического партнерства

    В регионе
    17:16

    Французская KAPPA представит инструменты для анализа скважин на месторождении "Умид-Бабек" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:15

    Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в Украине

    Другие
    17:14

    Президент ОАЭ обсудил с министром юстиции Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    Лента новостей