В Нахчыване открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами

Открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами Сядяряк и Дилуджу на границе Нахчыванской Автономной Республики с Турцией.

Открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами Сядяряк и Дилуджу на границе Нахчыванской Автономной Республики с Турцией.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Нахчывана.

В Сядярякском районе проведены встречи с гражданами и мониторинг в сфере транспорта, по итогам которого принято решение обеспечить перевозки пассажиров между таможенно-пограничными пунктами.

В этих целях с 30 января открыт новый маршрут, который будет выполнять перевозки в обоих направлениях. Ранее пассажирам приходилось пешком преодолевать расстояние в 2 км между двумя пунктами.