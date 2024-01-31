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В Нахчыване открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами 

В Нахчыване открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами  Открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами Сядяряк и Дилуджу на границе Нахчыванской Автономной Республики с Турцией.
Инфраструктура
31 января 2024 г. 09:54
В Нахчыване открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами 

Открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами Сядяряк и Дилуджу на границе Нахчыванской Автономной Республики с Турцией.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Нахчывана.

В Сядярякском районе проведены встречи с гражданами и мониторинг в сфере транспорта, по итогам которого принято решение обеспечить перевозки пассажиров между таможенно-пограничными пунктами.

В этих целях с 30 января открыт новый маршрут, который будет выполнять перевозки в обоих направлениях. Ранее пассажирам приходилось пешком преодолевать расстояние в 2 км между двумя пунктами.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda gömrük-sərhəd buraxılış məntəqələri arasında yeni marşrut açılıb

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