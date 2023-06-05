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В Нахчыване будет создана экспортоориентированная промышленная зона

В Нахчыване будет создана экспортоориентированная промышленная зона С применением современных технологий в сфере экспортоориентированной промышленности повысится производительность труда, качество выпускаемой промышленной продукции, будут созданы новые рабочие места. В Нахчыванской Автономной Республике будет построена ин
Инфраструктура
5 июня 2023 г. 17:11
В Нахчыване будет создана экспортоориентированная промышленная зона

С применением современных технологий в сфере экспортоориентированной промышленности повысится производительность труда, качество выпускаемой промышленной продукции, будут созданы новые рабочие места.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы.

Также отмечается, что в Нахчыванской Автономной Республике будет построена инфраструктура, поддерживающая развитие государственной промышленности, создан Шарурский промышленный квартал, в Нахчыване будет создан Промышленный парк, экспорт произведенной промышленной продукции на внешние рынки будет стимулироваться, в конкурентоспособные отрасли, способствующие повышению экспортного потенциала, будут привлечены инвестиции, им будет оказана государственная поддержка, ресурсное и сервисное обеспечение в этой сфере будет усилено за счет инноваций, а также в результате партнерства между государственным и частным сектором.

В Государственной программе отмечено, что будут приняты меры по поддержке внутреннего сбыта продукции производства крупных предприятий Нахчыванской Автономной Республики и расширению их доступа на внешние рынки.

Наряду с этим, будут расширены возможности создания производственных сфер на базе имеющихся природных ресурсов и сырья.

5 июня президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".

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