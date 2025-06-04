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В Мюнхене состоялась презентация работ, проводимых Азербайджаном по развитию Среднего коридора

В Мюнхене состоялась презентация работ, проводимых Азербайджаном по развитию Среднего коридора В Мюнхене состоялась презентация деятельности и будущих планов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в структуру AZCON Holding, по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
Инфраструктура
4 июня 2025 г. 19:41
В Мюнхене состоялась презентация работ, проводимых Азербайджаном по развитию Среднего коридора

В Мюнхене состоялась презентация деятельности и будущих планов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в структуру AZCON Holding, по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, презентацию представил советник председателя акционерного общества Эмиль Мамедов в ходе панельных дискуссий на тему "Переоценка интермодальных перевозок: беспрепятственное движение по Транскаспийскому маршруту и роль частного сектора" в рамках выставки Transport Logistic 2025 в Мюнхене.

Было отмечено, что в результате продолжительных и активных переговоров, проводимых АЖД с международными партнерами, объем и доля контейнерных перевозок по Среднему коридору растет из года в год. За 4 месяца 2025 года АЖД увеличило контейнерные перевозки на 56% по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года.

На панели были обсуждены меры по усилению мультимодальной интеграции и увеличению объемов перевозок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Orta Dəhlizin inkişafı üzrə gördüyü işlərin Münxendə təqdimatı olub

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