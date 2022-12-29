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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов Как минимум 50 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах перед новогодними праздниками в четверг.
Инфраструктура
29 декабря 2022 г. 12:45
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

Как минимум 50 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах перед новогодними праздниками в четверг.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится на сервисе "Яндекс. Расписания".

Согласно данным на 11 часов пять минут утра по московскому времени, во "Внуково" задержали 15 рейсов и отменили семь, в "Домодедово" - 17 и четыре и в "Шереметьево" задержано семь рейсов.

Согласно прогнозам, самым загруженным предновогодним днем в московских аэропортах будет 30 декабря. Отмечается, что на этот день приходится наибольшее количество бронирований.

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