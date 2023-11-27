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В московских аэропортах задержали более 50 рейсов

В московских аэропортах задержали более 50 рейсов Свыше 50 рейсов задержали из-за непогоды в московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский закрыли на чистку полосы.
Инфраструктура
27 ноября 2023 г. 10:30
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов

Свыше 50 рейсов задержали из-за непогоды в московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский закрыли на чистку полосы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из сообщения Росавиации.

В столице ожидается "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 мм осадков, что составит половину месячной нормы.

"На этом фоне были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, 26 рейсов - из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями", - отметили в компании.

В ведомстве добавили, что столичные воздушные гавани за сутки закрывали полосы для очисток 26 раз. Согласно сообщению, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский с шести часов утра закрыт для чистки взлетно-посадочной полосы.

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