В московских аэропортах задержали более 50 рейсов

Свыше 50 рейсов задержали из-за непогоды в московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский закрыли на чистку полосы.

Свыше 50 рейсов задержали из-за непогоды в московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский закрыли на чистку полосы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из сообщения Росавиации.

В столице ожидается "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 мм осадков, что составит половину месячной нормы.

"На этом фоне были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, 26 рейсов - из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями", - отметили в компании.

В ведомстве добавили, что столичные воздушные гавани за сутки закрывали полосы для очисток 26 раз. Согласно сообщению, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский с шести часов утра закрыт для чистки взлетно-посадочной полосы.