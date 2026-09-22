В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам управления отходами
Инфраструктура
- 22 сентября, 2026
- 11:48
В парламентском Комитете по природным ресурсам, энергетике и экологии в ходе осенней сессии Милли Меджлиса пройдут слушания по вопросам управления отходами.
Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании Комитета.
Было отмечено, что управление отходами является весьма актуальным вопросом и охватывает улучшение экологической среды, предотвращение загрязнения воздуха и многие другие вопросы.
Слушания пройдут совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и ОАО "Темиз Шехер".
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