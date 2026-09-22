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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам управления отходами

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2026
    • 11:48
    В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам управления отходами

    В парламентском Комитете по природным ресурсам, энергетике и экологии в ходе осенней сессии Милли Меджлиса пройдут слушания по вопросам управления отходами.

    Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании Комитета.

    Было отмечено, что управление отходами является весьма актуальным вопросом и охватывает улучшение экологической среды, предотвращение загрязнения воздуха и многие другие вопросы.

    Слушания пройдут совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и ОАО "Темиз Шехер".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Milli Məclisdə tullantıların idarə olunması ilə bağlı dinləmə keçiriləcək
    Azerbaijan's parliament to hold hearing on waste management

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