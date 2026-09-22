В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам управления отходами

В парламентском Комитете по природным ресурсам, энергетике и экологии в ходе осенней сессии Милли Меджлиса пройдут слушания по вопросам управления отходами.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании Комитета.

Было отмечено, что управление отходами является весьма актуальным вопросом и охватывает улучшение экологической среды, предотвращение загрязнения воздуха и многие другие вопросы.

Слушания пройдут совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и ОАО "Темиз Шехер".