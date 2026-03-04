В международных аэропортах Азербайджана будут созданы транзитные зоны

В международных аэропортах Азербайджана предусматривается создание транзитных зон для следующих в третьи страны.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Правилах упрощения формальностей в сфере воздушных перевозок", утвержденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно правилам, в международных аэропортах страны будут созданы транзитные зоны для того, чтобы члены экипажа, пассажиры воздушного судна, следующего из аэропорта в третью страну, и их багаж могли находиться в аэропорту без прохождения процедур пограничного контроля и без требования визы на срок, не превышающий 24 часа.

Кроме того, в соответствии с Миграционным кодексом, транзитная виза для транзитного проезда не будет требоваться, если иностранные пассажиры или пассажиры без гражданства, постоянно проживающие в иностранном государстве, совершают транзитный перелет через территорию страны без смены самолета, следуют в страну назначения со сменой самолета в транзитной зоне аэропорта без прохождения процедур пограничного контроля, имеют другие визы, позволяющие пересечение государственной границы Азербайджана, или являются гражданами государства, с которым Азербайджан имеет соглашение о безвизовом передвижении.