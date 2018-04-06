В Каспийском море начинаются регулярные фидерные перевозки

Баку. 6 апреля.REPORT.AZ/ В Баку состоялось внеочередное заседание рабочей группы Объединения юридических лиц Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", на встрече члены Ассоциации утвердили тарифы на перевозку грузов на фидерах по Каспию в 2018 году.

Кроме того, на заседании также был рассмотрен вопрос согласования графика движения судов.

Помимо экспорта грузов из Казахстана планируются также контейнерные перевозки посредством фидеров из Китая в Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу (Италия, Румыния и др.).

Отметим, что использование фидерных перевозок в Каспийском море будет способствовать значительному увеличению объема перевозок по ТМТМ в будущем, а также поможет еще большему развитию контейнерных перевозок в Каспийском регионе.