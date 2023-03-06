О нас

В Карабахе от мин очищено около 69 тыс. гектаров земли

В Карабахе от мин очищено около 69 тыс. гектаров земли Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов 68 953 га освобожденных территорий Азербайджана.
Инфраструктура
6 марта 2023 г. 13:43
В Карабахе от мин очищено около 69 тыс. гектаров земли

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов 68 953 га освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления ANAMA Идрис Исмайлов на заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, проходящем в международном аэропорту Физули.

По его словам, на этих территориях обнаружено 82 744 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Очищено 941 га территории, по которой пройдет железная дорога Физули-Зангилан-Агбенд и дополнительно будет очищено 77 га с учетом расширения основания этой ж/д дороги. Агентство продолжает работы по разминированию на участках автомобильных дорог Физули-Агдам, Губадлы-Махмудлу-Язы дюзю и Агдам-Хиндарх-Агджабеди. По плану работ на 2023 год планируется очистить 820,1 га территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağda 69 min hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib

Самое читаемое

Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi