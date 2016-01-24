В Иране проходит первый за 40 лет авиационный саммит

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Тегеране начался авиационный саммит – 2016, сообщает агентство IRNA.

Report со ссылкой на Газета.Ru, что саммит продлится два дня, на него прибыли представители 35 стран. Это первый съезд по авиации в Иране за последние 40 лет.

В мероприятии принимают участие правительственные и отраслевые лидеры Ирана, а также международные эксперты и руководители авиационных операторов. Они намерены обсудить направления развития авиации страны после снятия санкций.

Ранее греческая нефтяная компания Hellenic Petroleum и иранская государственная нефтяная компания NIOC подписали долгосрочное рамочное соглашение о поставках иранской нефти.