В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

В центре города Хырдалана планируется реализация нового проекта тоннеля с целью снижения транспортных заторов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы".

По его словам, одним из приоритетных проектов является автодорога М-4 -Хырдаланский (центральный) тоннель, строительство которого может начаться в 2026 году.

А. Рзаев отметил, что реализация проекта позволит более эффективно организовать движение транспорта в Хырдалане и прилегающих районах, уменьшить пробки и ускорить въезд и выезд из столицы.

Он также сообщил, что в 2026 году планируется начать строительство ряда новых дорожных объектов. По его словам, как уже реализованные, так и запланированные проекты будут способствовать снижению транспортной загруженности в Баку и его окрестностях, а также более безопасной организации дорожного движения.

В числе новых проектов названы дороги М. Хиябани-Даиреви-1, Хырдаланское кольцо, а также направление А. Саламзаде-З. Бунъядов.