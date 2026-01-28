Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 11:12
    В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

    В центре города Хырдалана планируется реализация нового проекта тоннеля с целью снижения транспортных заторов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы".

    По его словам, одним из приоритетных проектов является автодорога М-4 -Хырдаланский (центральный) тоннель, строительство которого может начаться в 2026 году.

    А. Рзаев отметил, что реализация проекта позволит более эффективно организовать движение транспорта в Хырдалане и прилегающих районах, уменьшить пробки и ускорить въезд и выезд из столицы.

    Он также сообщил, что в 2026 году планируется начать строительство ряда новых дорожных объектов. По его словам, как уже реализованные, так и запланированные проекты будут способствовать снижению транспортной загруженности в Баку и его окрестностях, а также более безопасной организации дорожного движения.

    В числе новых проектов названы дороги М. Хиябани-Даиреви-1, Хырдаланское кольцо, а также направление А. Саламзаде-З. Бунъядов.

    Анар Рзаев AYNA транспортная инфраструктура тоннель Хырдалан
    Xırdalanda nəqliyyat sıxlığının azaldılması üçün yeni tunel inşa ediləcək

    Последние новости

    11:18

    Анар Рзаев: Одна из новых станций Бакинского метро откроется уже в этом году

    Инфраструктура
    11:15

    Азербайджан вводит строгие правила использования детских изображений в рекламе

    Милли Меджлис
    11:15

    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:12

    В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

    Инфраструктура
    11:09

    Рахман Гумматов: В 2026 году в Баку планируется строительство еще 4 дорог

    Инфраструктура
    10:59

    Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет "Макаров"

    Происшествия
    10:56

    Дорожная полиция призывает к повышенной бдительности на дорогах в связи с непогодой

    Внутренняя политика
    10:49

    В Баку из поселка Мехдиабад проложат трамвайную линию до станции метро "28 Мая"

    Инфраструктура
    10:47

    Анар Рзаев: Суточный пассажиропоток поезда Баку-Сумгайыт достиг 43 тыс. человек

    Инфраструктура
    Лента новостей