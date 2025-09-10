В Худате проводится капремонт парка Гейдара Алиева
Инфраструктура
- 10 сентября, 2025
- 14:28
В городе Худате Хачмазского района капитально ремонтируется парк Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в настоящее время на территории парка укладывается плитка.
В рамках проводимых работ будут посажены новые деревья и кустарники, установлены скамейки, создана современная система освещения.
Глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев ознакомился с работами, проводимыми в парке отдыха. Он дал поручение по своевременному и качественному выполнению работ.
В Худате также обновляются парки отдыха, асфальтируются улицы, ремонтируются тротуары для обеспечения комфортного и безопасного передвижения пешеходов.
