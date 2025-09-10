İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Xudatda Heydər Əliyev Parkı əsaslı təmir edilir

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 13:40
    Xudatda Heydər Əliyev Parkı əsaslı təmir edilir

    Xaçmazın Xudat şəhərində Heydər Əliyev adına park əsaslı təmir edilir.

    "Report" xəbər verir ki, hazırda parkın ərazisinə tamet döşənir.

    Görülən işlər çərçivəsində yeni ağac və gül kolları əkiləcək, oturacaqlar qoyulacaq, müasir işıqlandırma sistemi yaradılacaq, mövcud fəvvarə yenilənəcək.

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev istirahət parkında görülən işlərlə tanış olub. İşlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün tapşırıqlarını verib. 

    Həmçinin, qeyd edilib ki, Xudat şəhərində istirahət parkları yenilənir, küçələr asfaltlanır, piyadaların rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişinin təmin olunması üçün səkilər təmir olunur.

    Xudat Xaçmaz təmir park
    Foto
    В Худате проводится капремонт парка Гейдара Алиева

    Son xəbərlər

    14:54

    Nazirlər Kabineti vahid indekslər siyahısında dəyişiklik edib

    Biznes
    14:53
    Foto

    Zakir İbrahimov "Gələcəyin mədənçisi" layihəsinin tələbə adını qazanmış iştirakçıları ilə görüşüb

    Sənaye
    14:47

    Azərbaycanın xaricdəki mədəniyyət mərkəzləri barədə bəzi meyarlar müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:46

    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:44
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradır

    İnfrastruktur
    14:42

    ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb

    İqtisadiyyat
    14:40

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti