    В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 11:00
    В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

    В Ханкенди стартовал III Национальный градостроительный форум Азербайджана (NUFA3) под девизом "К климатоустойчивым и здоровым городам: использование регионального партнерства и инновационных решений".

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, форум является площадкой для продвижения устойчивого градостроительства и развития с акцентом на устойчивость, инклюзивность, урбанистические инновации и здоровую городскую среду.

    Форум охватит широкий спектр современных урбанистических вызовов, включая доступность жилья, восстановление территорий после конфликтов и стихийных бедствий, продвижение более экологичных подходов в строительстве, инклюзивное городское управление, цифровые инновации, природоориентированные решения и укрепление регионального партнерства.

    Форум рассмотрит вклад национальных, региональных и местных органов власти, организаций, сообществ, научных учреждений, частного сектора и других заинтересованных сторон в достижение климатоустойчивых и здоровых городов через интегрированное планирование, многоотраслевое сотрудничество и локализацию глобальных рамочных документов, таких как Парижское соглашение, Новая урбанистическая повестка и Цели устойчивого развития.

    В форуме принимают участие около 400 участников из свыше 60 стран.

    NUFA3 является подготовительным этапом на пути к WUF13 (Всемирный форум городского развития), он содействует диалогу и сотрудничеству между национальными и международными партнерами, приверженными продвижению устойчивого городского и регионального развития, демонстрации лучших международных практик и стимулированию локальных действий.

    NUFA3 завершит работу 17 октября 2025 года проведением серий дискуссий в Баку.

    Ханкенди NUFA3 градостроительный форум
    Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıb
    3rd Azerbaijan National Urban Forum opens in Khankandi

