В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

В Ханкенди стартовал III Национальный градостроительный форум Азербайджана (NUFA3) под девизом "К климатоустойчивым и здоровым городам: использование регионального партнерства и инновационных решений".

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, форум является площадкой для продвижения устойчивого градостроительства и развития с акцентом на устойчивость, инклюзивность, урбанистические инновации и здоровую городскую среду.

Форум охватит широкий спектр современных урбанистических вызовов, включая доступность жилья, восстановление территорий после конфликтов и стихийных бедствий, продвижение более экологичных подходов в строительстве, инклюзивное городское управление, цифровые инновации, природоориентированные решения и укрепление регионального партнерства.

Форум рассмотрит вклад национальных, региональных и местных органов власти, организаций, сообществ, научных учреждений, частного сектора и других заинтересованных сторон в достижение климатоустойчивых и здоровых городов через интегрированное планирование, многоотраслевое сотрудничество и локализацию глобальных рамочных документов, таких как Парижское соглашение, Новая урбанистическая повестка и Цели устойчивого развития.

В форуме принимают участие около 400 участников из свыше 60 стран.

NUFA3 является подготовительным этапом на пути к WUF13 (Всемирный форум городского развития), он содействует диалогу и сотрудничеству между национальными и международными партнерами, приверженными продвижению устойчивого городского и регионального развития, демонстрации лучших международных практик и стимулированию локальных действий.

NUFA3 завершит работу 17 октября 2025 года проведением серий дискуссий в Баку.