Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Гяндже заработают 22 новых автобусных маршрута

    Инфраструктура
    • 27 сентября, 2025
    • 18:28
    В Гяндже заработают 22 новых автобусных маршрута

    В Гяндже заработают 22 новых автобусных маршрута.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, автобусы по новым линиям будут курсировать с нижеуказанных дат:

    28 сентября:

    • маршрут №1 – Гянджинский железнодорожный вокзал - Новая Гянджа (проспект 28 мая);

    • маршрут №2 – проспект Гейдара Алиева - проспект Шаха Исмаила Хатаи - улица Деде Горгуда (кольцевой маршрут);

    • маршрут №3 – Новая Гянджа (проспект 28 мая) - проспект Джумхуриет;

    • маршрут №6 – поселок Шыхзаманлы - улица Багманлар;

    • маршрут №7 – поселок Почт - Аллея шехидов (дорога R20 Гянджа–Дашкесан);

    • маршрут №8 – Железнодорожное депо - поселок Гырмызы кянд (Стамбульская улица);

    • маршрут №9 – улица Тебриза - городок "Кяльбаджар".

    29 сентября:

    • маршрут №4 – святилище Имамзаде - проспект Джумхуриет;

    • маршрут №5 – улица Ю.Мамедалиева - улица В.Годжаева;

    • маршрут №11 – поселок Мехсети (улица Х.Вердиева) - городок "Кяльбаджар";

    • маршрут №14 – поселок Гызылгая (улица А.Набиева) - улица Н.Нариманова (вокруг парка);

    • маршрут №G1 – Гёйгёльская городская центральная больница - улица Н.Нариманова (вокруг парка).

    30 сентября:

    • маршрут №10 – поселок Почт - улица Н.Нариманова (вокруг парка);

    • маршрут №12 – Гянджинский железнодорожный вокзал - городская больница №1;

    • маршрут №13 – Гянджинский международный автовокзал (в направлении Шамкира) - Гянджинский автовокзал (в направлении Евлаха);

    • маршрут №15 – Гянджинская центральная клиническая больница - Гянджинский автовокзал (в направлении Евлаха);

    • маршрут №17 – Гянджинская центральная клиническая больница - улица И.Казымова (завод Чянгял-Бычаг);

    • маршрут №18 – улица Н.Нариманова (вокруг парка) - поселок Джавадхан (улица К.Мехмандарова);

    • маршрут №20 – улица А.Хагани (воинская часть) - улица Н.Нариманова (вокруг парка).

    1 октября:

    • маршрут №16 – поселок Мехсети (улица А.Хасмамедова) - Гянджинский автовокзал (в направлении Евлаха);

    • маршрут №19 – улица В.Годжаева - базар Grand;

    • маршрут №G2 – Гёйгёльская автостанция - улица Н.Нариманова (вокруг парка).

    Агентство наземного транспорта Азербайджана автобусные маршруты Гянджа
    Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    Последние новости

    19:44

    В Баку обновляются автобусы по еще одному маршруту

    Инфраструктура
    19:34

    В Агентстве по развитию медиа проведено мероприятие по случаю Дня памяти

    Медиа
    19:17

    Более 60% опрошенных немцев недовольны работой Мерца

    Другие страны
    19:03

    TƏBİB: В Имишли продолжается лечение четырех отравившихся на свадьбе

    Происшествия
    18:54

    Иран передал России 34 км земли под строительство ж/д Решт-Астара

    В регионе
    18:41

    Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и Еревана

    В регионе
    18:36

    Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью

    Футбол
    18:28

    В Гяндже заработают 22 новых автобусных маршрута

    Инфраструктура
    18:27

    Эрсин Татар по случаю Дня памяти: Карабах всегда был и останется частью Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей