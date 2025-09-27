В Гяндже заработают 22 новых автобусных маршрута.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, автобусы по новым линиям будут курсировать с нижеуказанных дат:

28 сентября:

• маршрут №1 – Гянджинский железнодорожный вокзал - Новая Гянджа (проспект 28 мая);

• маршрут №2 – проспект Гейдара Алиева - проспект Шаха Исмаила Хатаи - улица Деде Горгуда (кольцевой маршрут);

• маршрут №3 – Новая Гянджа (проспект 28 мая) - проспект Джумхуриет;

• маршрут №6 – поселок Шыхзаманлы - улица Багманлар;

• маршрут №7 – поселок Почт - Аллея шехидов (дорога R20 Гянджа–Дашкесан);

• маршрут №8 – Железнодорожное депо - поселок Гырмызы кянд (Стамбульская улица);

• маршрут №9 – улица Тебриза - городок "Кяльбаджар".

29 сентября:

• маршрут №4 – святилище Имамзаде - проспект Джумхуриет;

• маршрут №5 – улица Ю.Мамедалиева - улица В.Годжаева;

• маршрут №11 – поселок Мехсети (улица Х.Вердиева) - городок "Кяльбаджар";

• маршрут №14 – поселок Гызылгая (улица А.Набиева) - улица Н.Нариманова (вокруг парка);

• маршрут №G1 – Гёйгёльская городская центральная больница - улица Н.Нариманова (вокруг парка).

30 сентября:

• маршрут №10 – поселок Почт - улица Н.Нариманова (вокруг парка);

• маршрут №12 – Гянджинский железнодорожный вокзал - городская больница №1;

• маршрут №13 – Гянджинский международный автовокзал (в направлении Шамкира) - Гянджинский автовокзал (в направлении Евлаха);

• маршрут №15 – Гянджинская центральная клиническая больница - Гянджинский автовокзал (в направлении Евлаха);

• маршрут №17 – Гянджинская центральная клиническая больница - улица И.Казымова (завод Чянгял-Бычаг);

• маршрут №18 – улица Н.Нариманова (вокруг парка) - поселок Джавадхан (улица К.Мехмандарова);

• маршрут №20 – улица А.Хагани (воинская часть) - улица Н.Нариманова (вокруг парка).

1 октября:

• маршрут №16 – поселок Мехсети (улица А.Хасмамедова) - Гянджинский автовокзал (в направлении Евлаха);

• маршрут №19 – улица В.Годжаева - базар Grand;

• маршрут №G2 – Гёйгёльская автостанция - улица Н.Нариманова (вокруг парка).