    • 27 sentyabr, 2025
    • 18:10
    Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    Gəncə şəhərində 22 sayda avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, aşağıda qeyd edilən tarixlərdən yeni avtobuslar sərnişinlərin istifadəsinə veriləcək.

    28 sentyabr:

    • 1 nömrəli marşrut – Gəncə Dəmiryol Vağzalı - Yeni Gəncə (28 May prospekti);

    • 2 nömrəli marşrut – Heydər Əliyev prospekti - Şah İsmayıl Xətai prospekti - Dədə Qorqud küçəsi (dairəvi marşrut);

    • 3 nömrəli marşrut – Yeni Gəncə (28 May prospekti) - Cümhuriyyət prospekti;

    • 6 nömrəli marşrut – Şıxzamanlı qəsəbəsi - Bağmanlar küçəsi;

    • 7 nömrəli marşrut – Poçt qəsəbəsi - Şəhidlər xiyabanı (R20 Gəncə–Daşkəsən yolu);

    • 8 nömrəli marşrut – Dəmiryol deposu - Qırmızı kənd qəsəbəsi (İstanbul küçəsi);

    • 9 nömrəli marşrut – Təbriz küçəsi - "Kəlbəcər" şəhərciyi.29 sentyabr:

    • 4 nömrəli marşrut – İmamzadə türbəsi - Cümhuriyyət prospekti;

    • 5 nömrəli marşrut – Y.Məmmədəliyev küçəsi - V.Qocayev küçəsi;

    • 11 nömrəli marşrut – Məhsəti qəsəbəsi (H.Verdiyev küçəsi) - "Kəlbəcər" şəhərciyi;

    • 14 nömrəli marşrut – Qızılqaya qəsəbəsi(A.Nəbiyev küçəsi) - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı);

    • G1 nömrəli marşrut – Göygöl Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı).

    30 sentyabr:

    • 10 nömrəli marşrut – Poçt qəsəbəsi - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı);

    • 12 nömrəli marşrut – Gəncə Dəmiryol Vağzalı - 1 nömrəli şəhər xəstəxanası;

    • 13 nömrəli marşrut – Gəncə Beynəlxalq Avtovağzalı(Şəmkir istiqamətində) - Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində);

    • 15 nömrəli marşrut – Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanası - Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində);

    • 17 nömrəli marşrut – Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanası- İ.Kazımov küçəsi (Çəngəl-Bıçaq zavodu);

    • 18 nömrəli marşrut – N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı) -Cavadxan qəsəbəsi (K.Mehmandarov küçəsi);

    • 20 nömrəli marşrut – Ə.Xəqani küçəsi (hərbi hissə) - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı).

    1 oktyabr:

    • 16 nömrəli marşrut – Məhsəti qəsəbəsi ( Ə.Xasməmmədov küçəsi) - Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində);

    • 19 nömrəli marşrut – V.Qocayev küçəsi - "Grand" bazar;

    • G2 nömrəli marşrut – Göygöl avtostansiyası - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı).

