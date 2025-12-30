Energetika Nazirliyi binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılmasına nəzarət edəcək
Energetika
- 30 dekabr, 2025
- 16:12
Prezident İlham Əliyev 17 iyul 2023-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydası"nda dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Energetika Nazirliyi "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" qanunun 17.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılmasına nəzarət edəcək.
