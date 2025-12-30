İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Energetika Nazirliyi binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılmasına nəzarət edəcək

    Energetika
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:12
    Energetika Nazirliyi binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılmasına nəzarət edəcək

    Prezident İlham Əliyev 17 iyul 2023-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydası"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, Energetika Nazirliyi "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" qanunun 17.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılmasına nəzarət edəcək.

    İlham Əliyev Energetika Nazirliyi
    Минэнерго будет контролировать паспортизацию зданий по энергоэффективности

    Son xəbərlər

    17:04

    Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:04

    AZAL dövlət bankında depozit yerləşdirib

    Maliyyə
    17:01

    AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıb

    Biznes
    16:57

    Ukrayna ordusu Rusiya ərazisinə PUA-larla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Region
    16:56

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" AZAL-dan 5 milyon dollar faizsiz borc alıb - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    16:54

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:54

    Səfir: Misir SOCAR-ın investisiyalarını qəbul etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    16:51
    Foto

    Ədliyyə Nazirliyi hakimlərin hazırlığının artırılması məqsədilə təlimlər keçirib

    İnfrastruktur
    16:46
    Foto

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il Brüsseldə qeyd olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti