Минэнерго будет контролировать паспортизацию зданий по энергоэффективности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в правила государственного контроля в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно новому указу, Министерство энергетики Азербайджана будет осуществлять контроль за паспортизацией зданий по показателям энергоэффективности.

Напомним, "Правила осуществления государственного контроля в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности" были утверждены указом главы государства от 17 июля 2023 года.