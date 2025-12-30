Минэнерго будет контролировать паспортизацию зданий по энергоэффективности
Энергетика
- 30 декабря, 2025
- 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в правила государственного контроля в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно новому указу, Министерство энергетики Азербайджана будет осуществлять контроль за паспортизацией зданий по показателям энергоэффективности.
Напомним, "Правила осуществления государственного контроля в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности" были утверждены указом главы государства от 17 июля 2023 года.
