Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минэнерго будет контролировать паспортизацию зданий по энергоэффективности

    Энергетика
    • 30 декабря, 2025
    • 16:16
    Минэнерго будет контролировать паспортизацию зданий по энергоэффективности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в правила государственного контроля в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно новому указу, Министерство энергетики Азербайджана будет осуществлять контроль за паспортизацией зданий по показателям энергоэффективности.

    Напомним, "Правила осуществления государственного контроля в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности" были утверждены указом главы государства от 17 июля 2023 года.

    Energetika Nazirliyi binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılmasına nəzarət edəcək

    Последние новости

    17:06

    Посол: Египет представил свои предложения по участию в восстановлении Карабаха

    Внешняя политика
    17:06

    "Бакинский судостроительный завод" получил от AZAL беспроцентный заем в $5 млн - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:03

    Поезда Eurostar массово задерживают и отменяют из-за проблем с электричеством

    Другие страны
    17:00
    Видео

    Успешно завершены мероприятия по освобождению якорной цепи танкера "Кяльбаджар" - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    17:00

    К облигациям АЖД проявил интерес 331 инвестор

    Финансы
    16:48

    Изменены название и статус Агентства Государственного казначейства

    Финансы
    16:38

    Таиланд из-за нарушения Камбоджей режима прекращения огня отложил освобождение пленных

    Другие страны
    16:30

    Жертвами техногенных происшествий в Азербайджане за 9 месяцев стали 45 человек

    Происшествия
    16:28

    В Азербайджане вводится обязательная паспортизация энергоэффективности зданий

    Внутренняя политика
    Лента новостей