В Гяндже проходит фестиваль WUF13
Инфраструктура
- 08 мая, 2026
- 20:12
В Гяндже проходит фестиваль WUF13, организованный в рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству.
Как сообщает западное бюро Report, вечерняя часть программы проходит на площади Гейдара Алиева в центре города.
Менеджер по медиасвязям Операционной компании WUF13 Эльдар Расулов рассказал жителям Гянджи и гостям города о значении фестиваля и отметил, что для участников подготовлены различные программы и мероприятия.
В рамках фестиваля посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных обсуждений участникам рассказывают об устойчивом развитии городов, инклюзивной городской среде, инновационных решениях и концепции городов будущего.
Последние новости
21:36
В Кении при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 15 человекДругие страны
21:18
Фото
В Туркменистане отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара АлиеваВнешняя политика
21:16
Билеты на турнир UFC в Баку поступят в продажу 15 маяИндивидуальные
21:04
Фото
В выходные на двух улицах Баку будут проводиться ремонтные работыИнфраструктура
20:45
Видео
В Масазыре за наркоторговлю задержаны 13 человекПроисшествия
20:29
В США признали виновными четырех фигурантов дела об убийстве президента ГаитиДругие страны
20:26
ВСУ заявили об ударах по НПЗ в Ярославской области и складу БПЛА в Ростове-на-ДонуДругие страны
20:12
Фото
В Гяндже проходит фестиваль WUF13Инфраструктура
19:57