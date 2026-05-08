В Гяндже проходит фестиваль WUF13, организованный в рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству.

Как сообщает западное бюро Report, вечерняя часть программы проходит на площади Гейдара Алиева в центре города.

Менеджер по медиасвязям Операционной компании WUF13 Эльдар Расулов рассказал жителям Гянджи и гостям города о значении фестиваля и отметил, что для участников подготовлены различные программы и мероприятия.

В рамках фестиваля посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных обсуждений участникам рассказывают об устойчивом развитии городов, инклюзивной городской среде, инновационных решениях и концепции городов будущего.