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    В Грузии начались военные учения по охране энергопроектов

    Здесь приняли участие представители ВС Азербайджана, Грузии и Турции

    Тбилиси. 25 сентября. REPORT.AZ/ В учебном центре Крцаниси в Тбилиси начались военные учения с участием представителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.

    Как сообщает грузинское бюро Report, цель учений Eternite заключается в организации безопасности и охраны энергопроектов и крупномасштабных инфраструктурных проектов.

    Во время недельных учений военнослужащие трех стран обменяются мнениями о мерах по защите и безопасности проектов и изучат передовой опыт в этой области.

    На открытии мероприятия приняли участие представители Вооруженных сил Грузии, Азербайджана и Турции, руководитель аппарата военных атташе посольства Азербайджана в Грузии, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, его заместитель, майор Эльджан Имамвердиев. 

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