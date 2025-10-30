В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнужд

Кабинет министров Азербайджана принял решение о передаче для государственных нужд земельных участков общей площадью 17,04 га в Газахском и Гусарском районах.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, эти участки предназначены для расширения пограничных пунктов пропуска и повышения эффективности погранично-таможенного контроля. Речь идет о 0,49 га земли, находящейся в госсобственности, и 5,53 га - в собственности муниципалитета Шыхлы в Газахском районе, а также 8,27 га государственных земель и 2,75 га, принадлежащие муниципалитету Самур в Гусарском районе.

Государственный таможенный комитет (ГТК) создаст комиссию по оценке стоимости изычаемых участков и имущества. Финансирование предусмотрено за счет доходов подведомственного ГТК объединения "Азэртерминалкомплекс".