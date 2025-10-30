İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Qazax və Qusarda dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahələri alınacaq

    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:05
    Qazax və Qusarda dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahələri alınacaq

    Nazirlər Kabineti Qazax və Qusar rayonlarında torpağın dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

    Qərara əsasən, dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinin genişləndirilməsi, o cümlədən sərhəd-gömrük nəzarətinin daha səmərəli təşkili məqsədilə Qazax rayonunun inzibati ərazisində dövlət mülkiyyətində 0,49 hektar və Qazax rayonu Şıxlı Bələdiyyəsinin mülkiyyətində 5,53 hektar, Qusar rayonunun inzibati ərazisində dövlət mülkiyyətində 8,27 hektar və Qusar rayonu Samur Bələdiyyəsinin mülkiyyətində 2,75 hektar olmaqla, ümumilikdə dövlət mülkiyyətində olan 8,76 hektar torpaq sahəsi üzərində istifadə hüququ və bələdiyyə mülkiyyətində olan 8,28 hektar torpaq sahəsi dövlət ehtiyacları üçün alınacaq.

    Dövlət Gömrük Komitəsi alınan torpağın, həmçinin həmin torpağın hər bir mülkiyyətçisinə məxsus hissələrinin və onlarla birlikdə alınacaq digər əmlakın qiymətləndirilməsi üçün qiymətləndirmə komissiyası yaratmalı, dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinin genişləndirilməsi məqsədilə layihə altına düşən alınan daşınmaz əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınmasının "Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında" qanunun tələblərinə uyğun həyata keçirilməsini təmin etməli, layihə çərçivəsində tikinti altına düşən torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasının Dövlət Gömrük Komitəsinin tabeliyində olan "Azərterminalkompleks" Birliyinin gəlirləri hesabına maliyyələşdirilməsini təmin etməli, alınan daşınmaz əmlak və alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər, onlara ödənilmiş kompensasiyanın məbləğləri barədə məlumatı altı ayda ən azı bir dəfə Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir.

