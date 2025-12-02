Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Гарадагском и Сабаильском районах Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды

    Инфраструктура
    • 02 декабря, 2025
    • 01:55
    С 3 по 5 декабря в некоторых районах Гарадагского и Сабаильского районов Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды.

    Об этом сообщает Report со ссылкой Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

    Согласно информации, это связано с ремонтно-строительными работами на магистральном водопроводе.

    Dekabrın 3-5-də Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək
