В Гарадагском и Сабаильском районах Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды
Инфраструктура
- 02 декабря, 2025
- 01:55
С 3 по 5 декабря в некоторых районах Гарадагского и Сабаильского районов Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды.
Об этом сообщает Report со ссылкой Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).
Согласно информации, это связано с ремонтно-строительными работами на магистральном водопроводе.
