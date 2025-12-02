В Гарадагском и Сабаильском районах Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды

С 3 по 5 декабря в некоторых районах Гарадагского и Сабаильского районов Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды.

Об этом сообщает Report со ссылкой Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Согласно информации, это связано с ремонтно-строительными работами на магистральном водопроводе.