Dekabrın 3-5-də Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək
İnfrastruktur
- 02 dekabr, 2025
- 01:03
Dekabrın 3-5-də Bakının Qaradağ və Səbail rayonlarının bəzi ərazilərinə suyun verilməsində fasilə yaranacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu, magistral su kəmərində aparılacaq təmir-tikinti işləri ilə bağlıdır.
Dekabrın 3-5-də Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək
