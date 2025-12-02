İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Dekabrın 3-5-də Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    • 02 dekabr, 2025
    • 01:03
    Dekabrın 3-5-də Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

    Dekabrın 3-5-də Bakının Qaradağ və Səbail rayonlarının bəzi ərazilərinə suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu, magistral su kəmərində aparılacaq təmir-tikinti işləri ilə bağlıdır.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Qaradağ Səbail

    Son xəbərlər

    01:03

    Dekabrın 3-5-də Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    00:56

    BMT: Mülki infrastruktur obyektlərinə hücumlar beynəlxalq hüquqla qadağandır

    Digər ölkələr
    00:35

    Ağ Ev: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə nikbin yanaşırıq

    Digər ölkələr
    00:08

    Tramp Konqo DR və Ruandanın rəhbərlərini sülh sazişini imzalamaq üçün qəbul edəcək

    Digər ölkələr
    23:55

    Makron Tramp ilə Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:35

    KİV: İslamabad - Kabil danışıqları nəticəsiz başa çatıb

    Digər ölkələr
    23:21

    Türkiyədə ağır yol qəzasında onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    23:09

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" - "Qalatasaray" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    23:09

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri tarixdə ilk dəfə Suriyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti