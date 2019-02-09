В Гаджигабуле заложен фундамент автозавода "ГАЗ"

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале состоялась церемония закладки фундамента завода по производству автомобилей коммерческого и специального назначения в рамках совместного проекта компании Azermarsh (Азербайджан) и Горьковского автомобильного завода (группа ГАЗ, Россия).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин.

Замминистра экономики Ниязи Сафаров сказал, что стоимость завода составляет 14 млн манатов: "Завод полностью принадлежит Azermarsh. Здесь будет собираться около 1 000 единиц в год автомобилей марки ГАЗ различного назначения. Работой на заводе будут обеспечены 100 человек".

Строительство завода планируется завершить в 2020 году.

Отметим, что в апреле 2018 года был подписан меморандум о сотрудничестве по сборке автомобилей марки ГАЗ в Азербайджане. Согласно меморандуму, российская сторона будет снабжать азербайджанских партнеров необходимым количеством деталей, а сборка будет осуществляться в Гаджигабуле. Речь идет о легких коммерческих автомобилях - ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес, а также среднетоннажном грузовике - ГАЗон Next. Помимо этого, здесь планируется производство оборудования для машин скорой помощи и школьных автомобилей. В процессе производства также планируется использовать компоненты, произведенные в Азербайджане.