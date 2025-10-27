Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В физулинском селе восстановят каравансарай

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 14:55
    В физулинском селе восстановят каравансарай

    В селе Гаргабазар Физулинского района планируется восстановление каравансарая.

    Как сообщает Report, ООО "Капитальное строительство и снабжение", принадлежащее Министерству культуры, уже начало соответствующую подготовку.

    Восстановление объекта начнется после подготовки проектно-сметной документации и благоустройства территории.

    Ширина каравансарая, расположенного в 8 километрах к югу от города Физули, составляет 23,7 метра, а длина - 34,7 метра. Этот исторический памятник иногда также называют каравансараем Шаха Аббаса. Архитектор сооружения неизвестен.

    Qarğabazar karvansarayı bərpa ediləcək

