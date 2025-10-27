В физулинском селе восстановят каравансарай
В селе Гаргабазар Физулинского района планируется восстановление каравансарая.
Как сообщает Report, ООО "Капитальное строительство и снабжение", принадлежащее Министерству культуры, уже начало соответствующую подготовку.
Восстановление объекта начнется после подготовки проектно-сметной документации и благоустройства территории.
Ширина каравансарая, расположенного в 8 километрах к югу от города Физули, составляет 23,7 метра, а длина - 34,7 метра. Этот исторический памятник иногда также называют каравансараем Шаха Аббаса. Архитектор сооружения неизвестен.
