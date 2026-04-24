В Физули состоялась презентация восстановительных работ
Инфраструктура
- 24 апреля, 2026
- 12:27
В освобожденном от оккупации городе Физули состоялась презентация, посвященная ходу проводимых восстановительных работ.
Как сообщает корреспондент Report из Физули, мероприятие состоялось на территории Международного аэропорта Физули.
В презентации приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель президента Эмин Гусейнов, основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и генеральный директор ЗАО "ЛУКОЙЛ Азербайджан" Расим Амралиев.
Презентацию провел Э. Гусейнов.
Затем гостям была предоставлена информация о разрушенном состоянии города Физули в период оккупации, генеральном плане города, строящихся жилых комплексах и проекте центрального парка.
