В Физули состоялась презентация восстановительных работ

В освобожденном от оккупации городе Физули состоялась презентация, посвященная ходу проводимых восстановительных работ.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, мероприятие состоялось на территории Международного аэропорта Физули.

В презентации приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель президента Эмин Гусейнов, основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и генеральный директор ЗАО "ЛУКОЙЛ Азербайджан" Расим Амралиев.

Презентацию провел Э. Гусейнов.

Затем гостям была предоставлена информация о разрушенном состоянии города Физули в период оккупации, генеральном плане города, строящихся жилых комплексах и проекте центрального парка.