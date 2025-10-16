Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Ходжавендский район к 2026 году вернутся до 1,5 тыс. семей

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 12:08
    В Ходжавендский район к 2026 году вернутся до 1,5 тыс. семей

    Число семей, вернувшихся в Ходжавендский район к концу 2025 года достигнет 1,3-1,5 тысяч.

    Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на III Национальном форуме по градостроительству (NUFA3) в Ханкенди.

    Он отметил, что в селах района уже начаты работы по ремонту и восстановлению инфраструктуры. Первые жители переселены в Гырмызы Базар и Гадрут.

    "Процесс будет продолжаться до конца года и в 2026 году поэтапно. Все остальные проекты, предусмотренные государственной программой, также реализуются согласно графику", - добавил Гусейнов.

    İlin sonunadək Xocavəndə köçürülən ailələrin sayı 1 500-ə çatdırıla bilər
    Number of families resettled in Khojavand may reach 1,500 by end of 2025

    Лента новостей