В Ходжавендский район к 2026 году вернутся до 1,5 тыс. семей
Инфраструктура
- 16 октября, 2025
- 12:08
Число семей, вернувшихся в Ходжавендский район к концу 2025 года достигнет 1,3-1,5 тысяч.
Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на III Национальном форуме по градостроительству (NUFA3) в Ханкенди.
Он отметил, что в селах района уже начаты работы по ремонту и восстановлению инфраструктуры. Первые жители переселены в Гырмызы Базар и Гадрут.
"Процесс будет продолжаться до конца года и в 2026 году поэтапно. Все остальные проекты, предусмотренные государственной программой, также реализуются согласно графику", - добавил Гусейнов.
