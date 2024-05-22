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В этом году Китай планирует отправить около 250 блок-поездов по Среднему коридору

В этом году Китай планирует отправить около 250 блок-поездов по Среднему коридору С начала этого года число контейнерных блок-поездов, отправляемых из китайского порта Сиань по Транскаспийскому транспортному коридору (Средний коридор), достигло 60.
Инфраструктура
22 мая 2024 г. 15:36
В этом году Китай планирует отправить около 250 блок-поездов по Среднему коридору

С начала этого года число контейнерных блок-поездов, отправляемых из китайского порта Сиань по Транскаспийскому транспортному коридору (Средний коридор), достигло 60.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что до конца 2024 года по Среднему коридору планируется отправить около 250 контейнерных блок-поездов. Наряду с этим, начиная со следующего месяца, будет осуществляться отправка контейнерных блок-поездов в Баку из порта Ляньюньган, а также из порта Сиань.

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Версия на английском языке ФотоChina planning to send about 250 container block trains through Middle Corridor this year
Версия на азербайджанском языке ФотоÇin bu il Orta Dəhlizlə 250-yə yaxın konteyner blok qatarı göndərməyi planlaşdırır

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