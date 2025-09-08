В двух районах Баку временно ограничат подачу воды

В двух районах Баку ожидаются перебои с подачей питьевой воды.

Как передает Report, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральной линии, обеспечивающей питьевой водой Насиминский и Наримановский районы столицы, с 22:00 8 сентября в этих районах до конца дня 9 сентября будет частично приостановлено водоснабжение.