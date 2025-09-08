Bakının iki rayonunda su olmayacaq
İnfrastruktur
- 08 sentyabr, 2025
- 23:30
Sentyabrın 9-da Bakının iki rayonunda suyun verilişində fasilələr olacaq.
Bu barədə "Report"a İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib.
Nəsimi və Nərimanov rayonlarını içməli su ilə təmin edən magistral xətdə aparılan təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar bu rayonların bəzi ərazilərinə Saat 22:00-dan etibarən 9 sentyabrda gün ərzində suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq.
