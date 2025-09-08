İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Bakının iki rayonunda su olmayacaq

    Sentyabrın 9-da Bakının iki rayonunda suyun verilişində fasilələr olacaq.

    Bu barədə "Report"a İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib.  

    Nəsimi və Nərimanov rayonlarını içməli su ilə təmin edən magistral xətdə aparılan təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar bu rayonların bəzi ərazilərinə Saat 22:00-dan etibarən 9 sentyabrda gün ərzində suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

