    • 24 апреля, 2026
    • 12:44
    В Будапеште обсудили вопросы координации полетов в воздушном пространстве Европа–Азия

    В Будапеште состоялось совещание высокого уровня Организации поставщиков аэронавигационного обслуживания Европы и Азии (SOCEA), посвященное усилению координации воздушного движения.

    Об этом сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Заседание прошло под председательством Управления воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО "Азербайджанские авиалинии", входящего в холдинг AZCON.

    В мероприятии приняли участие руководители аэронавигационных служб, в том числе Uzaeronavigatsia, Kyrgyzaeronavigatsia, Kazaeronavigatsia, Генерального управления государственных аэропортов Турции (DHMİ), а также компании HungaroControl. Участники обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества, совершенствования управленческих подходов и обеспечения безопасности полетов.

    Участники встречи рассмотрели влияние региональных и глобальных процессов на воздушное движение, а также подходы к обеспечению операционной устойчивости в текущих условиях. Приняты решения, направленные на безопасную и устойчивую организацию авиаперевозок. Кроме того, обсуждены вопросы управления воздушным движением, обмена информацией и механизмов межведомственного взаимодействия.

    Мероприятие способствует более скоординированному управлению растущим воздушным движением на направлении Европа–Азия, а также обеспечивает безопасное и бесперебойное выполнение межрегиональных полетов.

    Отметим, что 11 сентября 2025 года на Генеральной ассамблее SOCEA в городе Алматы директор Управления воздушного движения "Азераэронавигация" был избран президентом организации, и председательские полномочия официально перешли от Турции к Азербайджану.

    Аэронавигационные службы Азераэронавигация (AZANS) Азербайджанские авиалинии (AZAL) Международный аэропорт Гейдар Алиев
