İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Budapeştdə AZANS-ın sədrliyi ilə SOCEA təşkilatının yüksək səviyyəli müşavirəsi keçirilib

    İnfrastruktur
    • 24 aprel, 2026
    • 12:22
    Budapeştdə AZANS-ın sədrliyi ilə SOCEA təşkilatının yüksək səviyyəli müşavirəsi keçirilib

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin "Azəraeronaviqasiya" Hava Hərəkəti İdarəsinin (AZANS) sədrliyi ilə SOCEA təşkilatının (Avropa və Asiya Hava Hərəkəti Xidməti Təminatçıları Təşkilatı) hava hərəkətinin koordinasiyasının gücləndirilməsinə həsr olunan yüksək səviyyəli müşavirəsi Budapeşt şəhərində keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanından bildirilib.

    Məlumata əsasən, tədbirdə "Uzaeronavigatsia", "Kyrgyzaeronavigatsia", "Kazaeronavigatsia", Türkiyənin Dövlət Hava Meydanları İdarəsi (DHMİ) və "HungaroControl" kimi aeronaviqasiya xidmət təminatçılarının rəhbərləri iştirak ediblər. İştirakçılar regionlararası əməkdaşlığın inkişafı, idarəetmə yanaşmalarının təkmilləşdirilməsi və uçuşların təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində koordinasiya məsələlərini müzakirə ediblər.

    İclas çərçivəsində regional və qlobal proseslərin hava hərəkətinə təsiri, həmçinin bu şəraitdə əməliyyat davamlılığının təmin edilməsi üzrə yanaşmalar nəzərdən keçirilib, hava daşımalarının təhlükəsiz və dayanıqlı təşkili ilə bağlı qərarlar qəbul olunub. Eyni zamanda hava hərəkətinin idarə olunması, məlumat mübadiləsinin təşkili və qurumlararası qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmləri müzakirə edilib.

    Tədbir Avropa – Asiya istiqamətində artan hava hərəkətinin koordinasiyalı şəkildə idarə olunmasına, eləcə də regionlararası uçuşların təhlükəsiz və fasiləsiz həyata keçirilməsinə töhfə verir.

    Xatırladaq ki, 2025-ci il sentyabrın 11-də Almatı şəhərində keçirilmiş SOCEA Baş Assambleyasında "Azəraeronaviqasiya" Hava Hərəkəti İdarəsinin direktoru təşkilatın prezidenti seçilib və sədrlik səlahiyyətləri rəsmi olaraq Türkiyədən Azərbaycana ötürülüb.

