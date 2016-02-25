​В ближайшее время в Баку завезут 150 новых автобусов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Компания Xaliq Faiqoglu, оказывающая услуги в сфере городского транспорта, в частности, пассажироперевозок, запустила для граждан услугу "горячей линии". Компания разместила специальные объявления для пассажиров в салонах свыше 300 курсирующих в столице маршрутных автобусов, а также для участников дорожного движения на внешней стороне транспортных средств. Об этом сообщили Report в компании.

В случае, если пассажиры заметят какие-либо нарушения со стороны водителей, они могут обратиться по телефонам "горячей линии" (012) 430 85 85 и (055) 544 64 05.

Отметим, что автобусный парк компании, осуществляющей деятельность в Баку с 2004 года, состоит из свыше 300 транспортных средств, курсирующих по маршрутным линиям 16, 18, 20, 37, 52, 61, 65, 79, 85, 96, 114, 119, 203, 135, 199. Компания Xaliq Faiqoglu впервые в 2014 году завезла в Баку автобусы İsuzu Citibas стандарта Евро-5. В ближайшее время планируется завезти еще 150 современных автобусов.