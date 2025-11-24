В BakuBus на маршруты впервые вышли женщины-водители

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Инфраструктура
    • 24 ноября, 2025
    • 11:40
    С сегодняшнего дня женщины-водители официально приступили к работе в компании BakuBus.

    Как сообщает Report, первые группы соискательниц, прошедших отбор и профессиональную подготовку, начали выполнять свои обязанности при поддержке наставников - опытных водителей.

    Инициатива реализована в рамках программы, разработанной Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Кандидатки прошли комплексное обучение, включающее теоретические и практические занятия: технику обзора, маневрирование, правила парковки, выбор траектории поворотов, соблюдение безопасной дистанции, управление в сложных дорожных условиях. Особое внимание уделено предотвращению аварийных ситуаций и выработке навыков безопасного вождения.

    Тренинги охватывали не только навыки управления транспортом, но и этику общения с пассажирами, культуру сервиса и стрессоустойчивость.

    Перед трудоустройством кандидатки прошли медицинское обследование, психологическую оценку и проверку на соответствие требованиям безопасности. По итогам всех этапов они были официально приняты на должность водителей автобусов в BakuBus.

