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    В Баку закрылся один из основных проспектов

    Движение транспортных средств постепенно ограничивается

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В городе Баку с целью регулирования движения транспортных средств проводятся работы по обновлению дорожных линий, пешеходных переходов и дорожных разметок.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, на проспекте Нобеля на проезжей части дороги проводятся работы по разметке горизонтальных линий. Работы продлятся до 17-ти часов. По этой причине движение транспортных средств на указанной территории постепенно ограничивается. 

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