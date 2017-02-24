В Баку выделен земельный участок под строительство льготного жилья

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 20 га земли в западной части поселка Говсан Сураханского района города Баку переданы в распоряжение ООО "Государственное агентство жилищного строительства" (MİDA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В целях обеспечения строительства многоквартирных жилых домов на выделенном земельном участке начнутся работы по обоснованию градостроительной деятельности на территории.

В соответствии с документом об обосновании градостроительной деятельности, на очередном этапе будут подготовлены эскизы проектов жилых зданий и других социальных объектов, а также запланированы работы по созданию коммуникационных систем и дорожной инфраструктуры.