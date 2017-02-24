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    В Баку выделен земельный участок под строительство льготного жилья

    20 га земли в западной части поселка Говсан переданы в распоряжение MİDA

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 20 га земли в западной части поселка Говсан Сураханского района города Баку переданы в распоряжение ООО "Государственное агентство жилищного строительства" (MİDA).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

    В целях обеспечения строительства многоквартирных жилых домов на выделенном земельном участке начнутся работы по обоснованию градостроительной деятельности на территории.

    В соответствии с документом об обосновании градостроительной деятельности, на очередном этапе будут подготовлены эскизы проектов жилых зданий и других социальных объектов, а также запланированы работы по созданию коммуникационных систем и дорожной инфраструктуры. 

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