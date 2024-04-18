В Баку выявлены случаи незаконного использования воды

В Сураханском районе Баку сотрудниками Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана на ряде объектов выявлены факты незаконного использования питьевой воды.

В Сураханском районе Баку сотрудниками Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана выявлены факты незаконного использования питьевой воды.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, нарушения выявлены в системе водоснабжения здания на улице "14 июля" в поселке Ени Сураханы, аптеки, зоомагазина и торгового объекта на улице Расима Шахсуварова в поселке Говсан, продуктового магазина на дороге Говсан-Тюркан и мебельного магазина в поселке Бюльбюля.

Все незаконные линии и соединения, обнаруженные в ходе контрольных мероприятий, перерезаны и отключены от центрального водоснабжения.