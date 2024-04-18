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В Баку выявлены случаи незаконного использования воды

В Баку выявлены случаи незаконного использования воды В Сураханском районе Баку сотрудниками Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана на ряде объектов выявлены факты незаконного использования питьевой воды.
Инфраструктура
18 апреля 2024 г. 16:08
В Баку выявлены случаи незаконного использования воды

В Сураханском районе Баку сотрудниками Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана выявлены факты незаконного использования питьевой воды.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, нарушения выявлены в системе водоснабжения здания на улице "14 июля" в поселке Ени Сураханы, аптеки, зоомагазина и торгового объекта на улице Расима Шахсуварова в поселке Говсан, продуктового магазина на дороге Говсан-Тюркан и мебельного магазина в поселке Бюльбюля.

Все незаконные линии и соединения, обнаруженные в ходе контрольных мероприятий, перерезаны и отключены от центрального водоснабжения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bir sıra obyektlərdə sudan qeyri-qanuni istifadə halları aşkarlanıb

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