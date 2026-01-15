В Баку в 2025 году использование метро предотвратило выброс 430 тыс. тонн CO₂
Инфраструктура
- 15 января, 2026
- 11:46
В 2025 году в Баку 227 млн пассажиров воспользовались услугами метро, благодаря чему удалось предотвратить выброс 430 тыс. тонн CO₂.
Об этом Report сообщили в Бакинском метрополитене.
Согласно информации, это эквивалентно количеству CO₂, поглощенному 20 млн деревьев за год, или выбросам, производимым в городе 100 тысячами автомобилей за год.
