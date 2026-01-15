Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 15 января, 2026
    • 11:46
    В Баку в 2025 году использование метро предотвратило выброс 430 тыс. тонн CO₂

    В 2025 году в Баку 227 млн пассажиров воспользовались услугами метро, благодаря чему удалось предотвратить выброс 430 тыс. тонн CO₂.

    Об этом Report сообщили в Бакинском метрополитене.

    Согласно информации, это эквивалентно количеству CO₂, поглощенному 20 млн деревьев за год, или выбросам, производимым в городе 100 тысячами автомобилей за год.

    Bakı metrosundan istifadə ötən il 430 min ton CO₂ emissiyasının qarşısını alıb
    Metro use in Baku prevented 430,000 tons of CO₂ emissions in 2025

    Лента новостей