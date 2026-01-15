İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İnfrastruktur
    • 15 yanvar, 2026
    • 11:34
    Bakı metrosundan istifadə ötən il 430 min ton CO₂ emissiyasının qarşısını alıb

    Ötən il Bakıda 227 milyon sərnişinin metrodan istifadəsi nəticəsində 430 min ton CO₂ emissiyasının qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, bir il ərzində 20 milyon ağacın udduğu CO₂ miqdarı və ya bir ildə şəhərdə 100 min avtomobilin yaratdığı CO₂ emissiyasına bərabərdir.

    В Баку в 2025 году использование метро предотвратило выброс 430 тыс. тонн CO₂
    Metro use in Baku prevented 430,000 tons of CO₂ emissions in 2025

