Bakı metrosundan istifadə ötən il 430 min ton CO₂ emissiyasının qarşısını alıb
İnfrastruktur
- 15 yanvar, 2026
- 11:34
Ötən il Bakıda 227 milyon sərnişinin metrodan istifadəsi nəticəsində 430 min ton CO₂ emissiyasının qarşısı alınıb.
Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.
Məlumata görə, bu, bir il ərzində 20 milyon ağacın udduğu CO₂ miqdarı və ya bir ildə şəhərdə 100 min avtomobilin yaratdığı CO₂ emissiyasına bərabərdir.
