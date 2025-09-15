Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    В Баку у школ введен режим "зеленой волны" для снижения пробок

    Инфраструктура
    • 15 сентября, 2025
    • 08:48
    В Баку у школ введен режим зеленой волны для снижения пробок

    В связи с началом нового учебного года сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД предпринимают меры для предотвращения заторов вблизи образовательных учреждений.

    Как сообщили Report в Центре, с утра на нескольких улицах и проспектах столицы действует режим "зеленой волны" на светофорах.

    "Кроме того, сотрудники Центра находятся в постоянном контакте с дорожной полицией для устранения причин заторов на дорогах", – отметили в сообщении.

