В Баку у школ введен режим "зеленой волны" для снижения пробок

В связи с началом нового учебного года сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД предпринимают меры для предотвращения заторов вблизи образовательных учреждений.

Как сообщили Report в Центре, с утра на нескольких улицах и проспектах столицы действует режим "зеленой волны" на светофорах.

"Кроме того, сотрудники Центра находятся в постоянном контакте с дорожной полицией для устранения причин заторов на дорогах", – отметили в сообщении.